بومبيو: إيران متورطة بهجوم أرامكو وهي تزيد مخاطر الصراع في المنطقة

أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​إيران​ متورطة بهجوم أرامكو وهي تزيد مخاطر الصراع في المنطقة"، مشيرًا الى "أنني وصفت الهجوم الإيراني على أرامكو بالعمل الحربي وهو هجوم على الاقتصاد العالمي"، مشددًا على أن "إيران هي المعتدية وليس ضحية بأي شكل من الأشكال".

وأوضح أن "بريطانيا وفرنسا وألمانيا انضموا إلى أميركا في نظرتها إلى أن إيران هي التهديد، وإيران لديها تاريخ بالعدوان ضد شعبها وضد جيرانها وقد واصلت دعم ميلشياتها بعدما أبرمت الاتفاق النووي وحصلت على النقد. على قادة إيران أن يضعوا مصالح الشعب الإيراني أولاً".

وكشف بومبيو على "أننا فرضنا عقوبات صارمة على الحرس الثوري والعالم يدرك جدية الولايات المتحدة وواشنطن مستمرة بعقوباتها على إيران دون هوادة وسيتم تشديد العقوبات على إيران كلما استمرت بتجاوزاتها، فالضغوط التي فرضناها دفعت إيران لبدء محاولات تخريب في المنطقة"، مشيرًا الى "أننا نعمل على حرمان إيران من 50 مليار دولار في العام ودول مجلس التعاون الخليجي متحدة ضد التهديد الإيراني".

واعتبر أن "عددًا كبيرًا من الدول مستعد لمواجهة تهديد إيران للملاحة والأمن الدولي وإيران تخلف الفوضى فهي تدعم الأسد والحوثيين وميليشيات شيعية في العراق"، مبينًا أن "مع بدء استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفنا أرباح إيران ووضعنا ضغوطًا على النظام في طهران".

ورأى بومبيو أن "إيران تكذب ومزاعم الرئيس الإيراني حسن روحاني عن هزيمة طهران للإرهاب غريبة والدبلوماسية الأميركية لفتت انتباه المجتمع الدولي لخطر إيران على السلم".