اعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​ ​عباس موسوي​ عن "انتهاء عملية توقيف ناقلة ​النفط​ البريطانية "استينا ايمبرو" الا ان ملف البت بمخالفاتها ما زال مفتوحا"، مشيراً إلى انه "من خلال متابعة وزارة الخارجية والتعاون القيم من قبل السلطة القضائية ومؤسسة الموانئ والملاحة البحرية، تم اليوم الانتهاء من عملية توقيف ​السفينة​، استينا ايمبرو، لكن ملف البت ببعض المخالفات التي ارتكبتها والاضرار البيئية التي سببتها مازال مفتوحا وان مالك وقبطان السفينة قدما تعهدا خطيا بقبول قرار المحكمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر موسوي: الإفراج عن الناقلة البريطانية مع إبقاء ملف مخالفاتها مفتوحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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