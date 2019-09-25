الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركة شحن صينية وأخرى نفطية على صلة بإيران

فرضت الولايات المتحدة الأميركية ​عقوبات​ مرتبطة ب​إيران​ على أفراد وشركات من الصين، بما في ذلك شركة "كوسكو" للشحن البحري وشركة "كونكورد" الصينية للبترول.

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