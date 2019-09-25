الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركة شحن صينية وأخرى نفطية على صلة بإيران

فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات مرتبطة بإيران على أفراد وشركات من الصين، بما في ذلك شركة "كوسكو" للشحن البحري وشركة "كونكورد" الصينية للبترول.
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