ليبرمان: حلفاؤنا الأوروبيون انضموا إلينا في سياستنا ضد إيران

أكّد السيناتور الأميركي السابق جوزيف ليبرمان، خلال ورشة عمل حول كيفية مواجهة إيران، أن " إيران ظلت داعماً رئيسياً للإرهاب في العالم"، موضحًا أن "العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران تلحق الضرر بالحكومة أكثر من أي وقت مضى".
ولفت ليبرمان الى أن "لدينا مجموعة كبيرة من أنحاء العالم للحديث عن سياسة بلادهم نحو إيران"، لافتًا الى أن "حلفاءنا الأوروبيين انضموا إلينا في سياستنا ضد إيران".
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