الجبير: سنواصل تقديم الدعم اللازم للمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير "إننا سنواصل تقديم الدعم اللازم للمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن"، مشيراً إلى "إننا نواصل التحقيق لمعرفة مصدر إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ التي استهدفت منشآتي أرامكو ونمتلك أدلة على أن الأسلحة إيرانية".
وفي مؤتمر صحفي مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، شدد الجبير على أنه "على إيران أن تحترم القوانين الدولية وتتوقف عن تصرفاتها العدوانية"، مشيراً إلى "إننانتشاور مع الحلفاء حول الخطوات التي سنتخذها رداً على هجوم إيران على "أرامكو"، مؤكداً أن "سلوك إيران العداوني يجب أن يتوقف".
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