مقتل صحافي في أفغانستان









اسماء السيد - قندهار: قتل صحافي في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق اثناء توجهه إلى منزله من عمله، بحسب ما أفاد مسؤولون الأربعاء، فيما يختتم المرشحون في سباق الرئاسة حملاتهم الانتخابية.

وأصيب عبد الحميد هوتاكي، مذيع الأخبار في إذاعة محلية في قندهار، في انفجار بالقرب من مكتب حملة الرئيس الافغاني اشرف غني في وقت متأخر من الثلاثاء.

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وصرح المتحدث المحلي بهير احمدي لوكالة فرانس برس أن هوتاكي وسبعة مدنيين أخرين نقلوا إلى المستشفى، إلا أنه توفي بعد ساعات.

وقتل أربعة أشخاص، من بينهم طفل، في الانفجار، بحسب وزارة الداخلية التي حملت حركة طالبان المسؤولية.

ويتوجه الأفغان إلى مراكز الاقتراع السبت لاختيار رئيس جديد أو التجديد لغني الذي انتخب في 2014.