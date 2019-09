العثور على المدخل التاريخي لكهف "تافريدا" في القرم

دبي - بواسطة محمد فارس © Branch in the Republic of Crimea اكتشاف المدخل التاريخ لكهف "تلفريدا" في القرمالعثور على المدخل التاريخي لكهف "تافريدا" في القرم

أعلن غينادي ساموخين، رئيس مجلس اتحاد مستكشفي الكهوف في روسيا، المحاضر في جامعة القرم الفدرالية، أن العلماء عثروا على المدخل التاريخي لكهف "تافريدا" في شبه جزيرة القرم.

وقال ساموخين في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، "لقد أجرينا مسحا جيوفيزيائيا على السطح وتصويرا مقطعيا للمنحدر، وحددنا موقع المدخل التاريخي للكهف. وقد يكون مغارة واحدة أو عدة مغارات كانت موجودة عند مدخل الكهف قبل حوالي 1-1.5 مليون سنة.

ووفقا له، كانت الحيوانات تدخل عبر هذا المدخل إلى الكهف، ويحتمل أن يكون الناس قد عاشوا بالقرب منه. لذلك فإن المرحلة القادمة ستكون مخصصة لفتح هذا المدخل ودراسته بالتفصيل. وليس مستبعدا العثور على رفات بشرية خلال ذلك.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا الكهف الذي يبلغ طوله أكثر من كيلومتر، اكتشف خلال عمليات إنشاء طريق "تافريدا" السريع بمنطقة بيلوغورسك في القرم. وقد يفتتح للسياح في صيف سنة 2020 المقبلة.

المصدر: نوفوستي