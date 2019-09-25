شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير معهد "ستوكهولم" يفضح دور أردوغان فى دعم التنظيمات الإرهابية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بدعم التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى تقرير معهد "ستوكهولم" والذى استعرض دعم تركيا للتنظيمات الإرهابية التى تصل إلى أوروبا.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية ON E، مع خلود زهران، إن "أردوغان" داعم ومؤيد لكل أشكال العنف والإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

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وأكد "أبو سعدة"، أن القوات المسلحة التركية ترتكب مذابح وجرائم حرب ضد الأكراد، فى ديار بكر، متهما تركيا بتحدى قرارات الشرعية الدولية من خلال توفير الملاذ الآمن للإرهابيين واستضافتهم، فضلا عن تمويل وإنشاء قنوات فضائية تنشر الخطاب المتطرف العنيف والذى تعتبره الأمم المتحدة مقدمة أولى فى انتشار العمليات الإرهابية.