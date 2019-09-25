شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية: دعوات الإخوان للتظاهر تخريبية ومحاولاتها للوقيعة ستبوء بالفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، أن دعوات فضائيات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر يوم الجمعة المقبلة ما هى إلا محاولة جديدة لضرب استقرار البلاد إلا أن الشعب المصرى على وعى تام بمؤامرات الإخوان فى ظل الاستقرار الأمنى والسياسى الذى تعيشه البلاد حاليا.

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أضاف عبد النعيم، أن دعوات الإخوان لا تعبر بأية حال عن جموع الشعب المصرى كما أن محاولاتهم المستميتة للوقيعة بين الجيش والشرطة لن تؤتى ثمارها فالجيش والشعب فى مصر يرتبطان بعلاقة قوية ووطيدة لا يمكن لأى شخص بأى حال من الأحوال أن يؤثر عليها.

وأوضح رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، أن الإخوان استغلت فيديوهات الهارب محمد على وحاولت أن تؤثر على الأوضاع وتدعو للتظاهر مرة تلو الأخرى لافتا إلى أن قناة الجزيرة المعروفة بدورها الراعى للإرهاب والجماعات المسلحة تلعب دورا قذرا فى هذا التوقيت عن طريق فبركة فيديوهات وصور لتظاهرات قديمة وبثها على أنها تظاهرات حالية ضد النظام.