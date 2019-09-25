شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البدرى أحمد ضيف: "أردوغان" قمع شعبه ويرعى الجماعات المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس التركى رجب أردوغان عن الإخوانى الراحل محمد مرسى وهجومه على الدولة المصرية، جاء للفت الأنظار خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى حين أن تركيا تعانى وبشدة من قمع الرئيس التركى الذى لا ينتهى إذ زج أردوغان بآلاف المواطنين داخل السجون وأنهى على حرية الصحافة والتعبير داخل أنقرة.

أضاف ضيف: "أردوغان يدعم الجماعات المتطرفة ويرعى الإرهاب داخل المنطقة ثم يأتى ويحدثنا عن دعمه لجماعة الإخوان وتنظيمها الإرهابى ولا نفهم لماذا كل هذا الغزل الدائم بين أردوغان الإخوانى والجماعات المتطرفة؟ ومتى يتحدث لنا الرئيس التركى عن حقيقة دعمه وإيواءه للإرهابيين على الأراضى التركية".

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وقال عضو مجلس النواب، إن أردوغان يمارس دورا قذرا فى دعم جماعات العنف والتطرف فى المنطقة، لافتا إلى أن أردوغان لا يجد مناسبة أو مؤتمر إلا ويعلن فيها عن دعمه للجماعة الإرهابية بل ويبادر بالهجوم الدائر على مصر، وتابع:" وهنا نتساءل لماذا يتحدث أردوغان دائما عن الحرية والديمقراطية وهو أكبر طاغية داخل المنطقة ويعذب شعبه ويحجم حرية الصحافة والتعبير داخل بلاده".

كانت الخارجية المصرية أصدرت بيانا ردا على هجوم أردوغان على الدولة المصرية، وأكدت أن سجون تركيا تمتلئ بالأتراك فى الوقت الذى يتشدق فيه أردوغان بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة.