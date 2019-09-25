شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية البرلمان: ندعم خطة الإصلاح الإدارى والحكومة طلبتنا بمشاركة بالرأى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط طلبت المشاركة برأى نواب البرلمان فى خطة الإصلاح الإدارى فى مصر التى تتم على مدار الفترة الأخيرة، وذلك فى إطار التواصل والتناغم الرشيد بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء للاستماع لجهود الحكومة فى خطة الإصلاح الإدارى، بناء على طلب وزارة التخطيط، وذلك بحضور الدكتورة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.

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وأكد السجينى على أن التواصل والتناغم بين البرلمان والحكومة بهذه الصورة خطوة إيجابية نحو الوصول للأفضل والأحسن، كون الإصلاح الإدارى يحتاج لإرادة قوية من الجميع، "وهو ما نلمسه بالخطوات الجادة والمخلصة من الحكومة بعد تثبيت أركان الدولة وإعادة الاستقرار خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ولفت إلى أن القطاع الإدارى فى مصر هو الأساس فى الدولة المصرية رغم ما يتم من جهود من شركات وأجهزة أخرى خارج الجهاز الإدارى، ومن ثم يبقى الجهاز الإدارى فى الدولة هو الأساس وتطويره أصبح ضرورة بإرادة حقيقية قائلا: "الجهاز الإدارى هو الأساس وهو ما يحمل الدولة وموازنتها الكثير ومن ثم تطويره والاستفادة منه".

وأكد على أن البرلمان يدعم جهود التطوير الإدارى ويساندها من أجل الأفضل والأحسن بما يقدم الخدمة الجيدة للمواطن.