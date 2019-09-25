"التخطيط" للبرلمان: مبادرة المسئول الحكومي المحترف تستهدف تدريب 8400 موظف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرحت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإدارى، أهداف المبادرة القومية للمسئول الحكومى المحترف، وذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى جهود الحكومة فى برامج الإصلاح الإداري.
وأوضحت أن مبادرة المسئول الحكومى المحترف، تستهدف تدريب مقدمى الخدمات الجماهيرية وموظفى الشباك والمفتشين، والمراكز التكنولوجية، وهى مقسمة على 21 محافظة لتدريب 8400 متدربا كمرحلة أولى بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب، وبدأت بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بعدد 1200 موظف، وفى بورسعيد 1420 موظفا.
وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف رفع كفاءة موظفى الدولة من شاغلى وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير الفكر الاستراتيجى والمهارات القيادية والشخصية لهم وإعداد مسئول حكومى على قدر عالى من الكفاءة والفاعلية.
وتحدثت نائب وزير التخطيط عن جائزة مصر للتميز الحكومى، باعتبارها مدخل فى الخطط التنموية، مؤكدة أهميتها فى تأهيل العاملين ورفع كفاءتهم.
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