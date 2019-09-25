​الأزهر يعلن بدء الدراسة بمعاهد البعوث الإسلامية (رياض أطفال- ابتدائي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف ، بدء الدراسة بمعهد البعوث الإسلامية (رياض أطفال- ابتدائي).

وأكد وكيل الأزهر أن "التعلم في معهد متخصص للبعوث أفضل من التعلم في معاهد أخرى"، وأن التأهيل الجيد في المرحلة الابتدائية يؤدي إلى التميز في المرحلة الإعدادية وهكذا.

وناشد المعلمين بسعة الصدر مع الطلاب الوافدين وأولياء أمورهم، والتوجيه والإرشاد المستمر لهم بما يضمن نجاح العملية التعليمية، ونصح فضيلته أولياء أمور الطلاب الوافدين بالالتحاق بهذا المعهد لأفضليته ومناسبته لهم عن المعاهد الأخرى.

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وأثنى على التجهيزات التي تم إنجازها في وقت قياسي لتناسب مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي بما يضاهي العالمية في تقديم الخدمات التعليمية.

ووعد باختيار أفضل العناصر الإدارية والكوادر التعليمية المدربة وذات الخبرة العالية في تعليم الطلاب الوافدين والأجانب ليكونوا مسؤولين مسؤولية كاملة عن تأسيس المتعلمين وتأهيلهم تأهيلا لائقا (دينيا- لغويا- علميا- ثقافيا) للمراحل الدراسية المقبلة.

وأِشار إلى عناية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وحرصه على تعليم الطلاب الوافدين والأجانب تعليما يؤهلهم بأن يكونوا سفراء للأزهر الشريف، كما أن بابه مفتوح على مصراعيه للجميع وخاصة للطلاب الوافدين.