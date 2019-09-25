"تصل إلى 15.5%".. بنك ناصر يطرح شهادات استثمار بأعلى فائدة في السوق

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قال بنك ناصر الاجتماعي اليوم الأربعاء إنه أصدر شهادات استثمار بآجال 3 سنوات تقدم أعلى عائد في السوق المصرفي في مصر.
وأضاف في انفوجرافيك نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الشهادة الأولى مدتها 3 سنوات وستكون بعائد 14.5% يصرف شهريًا.
أما الشهاداة الثانية فمدتها 3 سنوات ويصل العائد عليها إلى 14.75% يصرف كل 3 شهور.
والشهاداة الثالثة مدتها 3 سنوات ويصل العائد عليها إلى 15.5% يصرف سنويًا.
وبنك ناصر الاجتماعي، هو الذراع المصرفي لوزارة التضامن الاجتماعي ويعمل البنك في الفترة الأخيرة على جذب أكبر عدد من العملاء.
ويوضح الإنفوجرافيك التالي الشهادات وكيفية توزيع العائد عليها.
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