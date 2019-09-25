كسر خط مياه يتسبب في هبوط أرضي بشارع بشبين الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم: شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، هبوط أرضي بشارع جمال عبد الناصر بالقرب من كوبرى مبارك. وأكد رئيس حي غرب شبين الكوم ان سبب حدوث الواقعة انفجار في خط مياه رئيسي. وقال خالد النمر رئيس حى غرب شبين الكوم إنه جرى الدفع بالمعدات بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية للبدء فى أعمال إصلاح الهبوط الأرضي وإصلاح عطل مواسير المياه التي أدت إلى ذلك.

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