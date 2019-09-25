المحكمة العليا البريطانيّة تعتبر قرار تعليق البرلمان "غير قانوني"

وكالات - قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم، الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي كان "غير قانوني" وإعتبرت أنه "لاغٍ ولا تأثير له".

وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايْل في نص الحكم "لا بد أن تستنتج المحكمة أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني".