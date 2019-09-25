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الصين: إعادة توحيد جانبي مضيق تايوان اتجاه لا يمكن مقاومته

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 قال المتحدث باسم مكتب شئون تايوان في مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) ما شياو قوانج "إن تحقيق نهضة البلاد وإعادة توحيد جانبي مضيق تايوان، هو اتجاه لا يمكن لأي فرد أو قوة مقاومته".
وأضاف ما شياو قوانج - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- أن الأعوام الـ70 الماضية من العلاقات عبر مضيق تايوان شهدت تحطيم أبناء الوطن من كلا جانبي المضيق

لعزلتهم وانخراطهم في تبادلات وتعاون مكثف ومتزايد.. موضحا أنه بنهاية عام 2018، سجلت 135 مليون زيارة عبر المضيق بينها أكثر من 100 مليون زيارة من تايوان، كما وصل التبادل التجاري بين الجانبين إلى 226 مليار دولار، وأنه في يوليو 2019، تخطت المشاريع الاستثمارية لرجال أعمال من تايوان 110 ألف مشروع باستثمار فعلي تخطى 69 مليار دولار.
وأشار إلى أنه على مدار 70 عاما، أجرى أبناء الوطن من جانبي المضيق مشاورات متكافئة وبحثوا عن أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات بينهما، وقاموا بتحسين وتطوير العلاقات عبر المضيق على أساس توافق عام 1992.. منوها بأن السبعين عامًا الماضية تعتبر أيضًا تاريخية، لمعارضة وردع العناصر الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان، وحماية السيادة الصينية ووحدة أراضيها بتصميم ودعم التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق ودفع إعادة التوحيد السلمي للوطن.
 
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