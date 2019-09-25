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توقعات بتعيين الاقتصادية كريستالينا جورجيفا مديرة عامة لصندوق النقد الدولي

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تزداد التوقعات، اليوم الأربعاء، بتعيين الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا مديرة عامة لصندوق النقد الدولي لتصبح أول رئيس للصندوق يأتي من اقتصاد ناشئ.

وجورجيفا سياسية تنتمي ليمين الوسط نشأت في بلغاريا في ظل الحكم الشيوعي وبنت لنفسها سمعة أثناء عملها في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالعناد في إبداء الرأي والدفاع عن المساواة بين الجنسين والاضطلاع بدور قيادي

في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وتشغل جورجيفا منصب المديرة التنفيذية للبنك الدولي وهي في إجازة من منصبها أثناء فترة الترشح لصندوق النقد.

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وستواجه جورجيفا مجموعة من التحديات خلال رئاستها للصندوق، المقرض العالمي في أوقات الأزمات برأسمال تريليون دولار، من بينها التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تصاعد

التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

بالإضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة التي تمثل أكبر كتلة تصويتية في مجلس إدارة الصندوق، انسحبت من عدة اتفاقيات متعددة الأطراف، وتتصاعد المخاطر في أسواق ناشئة مثل الأرجنتين التي تلقت العام الماضي مساعدات إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار وهي الأكبر في تاريخ الصندوق.

وأجرى مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق مقابلة مع جورجيفا (65 عاما)، وهي المرشحة الوحيدة للمنصب يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يقترع على الترشيح يوم الأربعاء.

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