أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ، إعادة 155 لاجئًا عراقيًا من تركيا إلى البلاد عبر منفذ إبراهيم الخليل في قضاء (زاخو) التابع لمحافظة دهوك، وذلك ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية .
وقال مساعد مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة " ستار نوروز خان" - في
وأضاف "خان" أن العودة نُظمت بتعاون الوزارة مع مكتبها في تركيا ووزارة النقل في منفذ إبراهيم الخليل؛ لنقل العائدين من تركيا من خلال الطريق البري في حافلات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد.
يُذكر أن وزارة الهجرة العراقية قد أعلنت، في أوقات سابقة، إعادة الآلاف من النازحين العراقيين من تركيا، مؤكدة استمرارها بعملها لإعادة كافة الأسر الراغبة بالعودة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة 155 لاجئًا عراقيًا من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.