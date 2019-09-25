أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ، إعادة 155 لاجئًا عراقيًا من تركيا إلى البلاد عبر منفذ إبراهيم الخليل في قضاء (زاخو) التابع لمحافظة دهوك، وذلك ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية .

وقال مساعد مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة " ستار نوروز خان" - في

بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم /الأربعاء/ - إن الوزارة مستمرة في إعادة العراقيين المتواجدين في دول المهجر وخاصة من تركيا طوعيًا ، موضحًا أن العائدين كانوا متواجدين في محافظات (أنقرة - سامسون - جروم) التركية .وأضاف "خان" أن العودة نُظمت بتعاون الوزارة مع مكتبها في تركيا ووزارة النقل في منفذ إبراهيم الخليل؛ لنقل العائدين من تركيا من خلال الطريق البري في حافلات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد.يُذكر أن وزارة الهجرة العراقية قد أعلنت، في أوقات سابقة، إعادة الآلاف من النازحين العراقيين من تركيا، مؤكدة استمرارها بعملها لإعادة كافة الأسر الراغبة بالعودة.