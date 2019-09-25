وزير الدفاع الأمريكي: إيران مسئولة عن هجوم أرامكو

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وجود توافق بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في أوروبا، على أن إيران مسئولةعن الهجوم على معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية.
عن الهجوم على أرامكو.
وقال إسبر - عبر حسابه على "تويتر" - إنه بحث خلال الأسبوع الأخير الملف الإيراني مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكان هناك توافق واضح على أن إيران مسئولة
كانت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ألقت اللوم على إيران في الهجوم الذي استهدف، في وقت سابق من الشهر الجاري، معملين لـ"أرامكو" وتبنته جماعة الحوثيين في اليمن، فيما تنكر طهران هذه الاتهامات.
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