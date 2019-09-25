إعدام مواطن بحريني بالسعودية تاجر في مواد محظورة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن بحريني أدين داخل المملكة بتهريب حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وجاء في بيان الوزارة أنه تم القبض على عمار عبد العزيز منصور علي حسن، بحريني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفرالتحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف البيان أنه "بإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئنافومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا".
وجاء بالبيان: "تم تنفيذ حكم القتل في الجاني في المنطقة الشرقية".
وأكدت وزارة الداخلية على حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمه على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، وحذرت الداخلية كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
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