الحرس الثوري: قوتنا تتجاوز اليوم حدود إيران ونستطيع أن نخلق مشاكل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 03:03 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إنه “على الدول التي تصرح ضد إيران أن تنتبه لتصريحاتها لأننا نستطيع أن نخلق لها المشاكل”.

وحذر سلامي، اليوم الأربعاء، هذه الدول من أن إيران قادرة على التسبب بمشاكل لهم، وذلك بعد يومين من اتهام دول أوروبية لإيران بتنفيذ هجوم على منشآت النفط السعودية.

وقال سلامي في خطاب، في إشارة لاتهام إيران بشن هجمات على منشآت لشركة أرامكو السعودية، “وصلنا إلى مرحلة جعلت العدو يتصور أن كل ما يحدث في المنطقة هو من صنعنا”، واصفا ذلك بـ “الحرب النفسية”.

وتابع سلامي، “على الأعداء والدول التي تصرح ضد إيران أن ينتبهوا إلى تصريحاتهم لأننا نستطيع أن نخلق المشاكل لهم”.

وأضاف قائد الحرس الثوري، “قدرتنا اليوم تتجاوز حدود إيران…العدو يعرف مدى قوتنا في المنطقة ولا يريد أن يعترف بذلك”.

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وحملت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الاثنين، في بيان مشترك، إيران مسؤولية الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة “أرامكو” في المملكة العربية السعودية.

وجاء في البيان الصادر في أعقاب لقاء للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: “من الواضح لنا أن إيران مسؤولة عن هذا الهجوم. لا يوجد تفسير معقول آخر”، موضحا أن قادة الدول تدعم التحقيقات الجارية لمعرفة كل التفاصيل.

وأضاف البيان: “ندين بأقوى العبارات الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية يوم 14 سبتمبر أيلول، ونؤكد من جديد تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وشعبها”.

وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة، والسعودية، إيران بمهاجمة البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية، بينما تنفي إيران ذلك.

وتبنت جماعة “الحوثيين” باليمن، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد، الهجوم، مبينة أنها استهدفت المنشأتين بعشر طائرات مسيرة مفخخة، وذلك ردا على الغارات السعودية لكن الرياض استبعدت شن الهجوم من اليمن، وقالت إن المؤشرات الأولية بالتحقيقات تؤكد تنفيذ إيران للهجوم.