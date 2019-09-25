كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: مسؤولون أمريكيون كبار حاولوا منع "ترامب" من الاتصال بـ"زيلينسكي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر، أنه يُزعم أن كبار المسؤولين الأمريكيين حاولوا منع الرئيس دونالد ترامب من الاتصال بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في محاولة لمنع الرئيس الأمريكي من جمع معلومات استخبارية حول الخصم السياسي جو بايدن.

وكما استشهدت الصحيفة، قال مصدر حكومي مجهول: "كان الكثير من الناس يحاولون منع عقد اجتماع لسبب أنه لن يركز على العلاقات الأوكرانية الأمريكية".

وأضافت الصحيفة، أن العديد من المسؤولين الأمريكيين استذكروا الاجتماعات المتوترة بشأن أوكرانيا التي عقدت بين مستشاري الأمن في البيت الأبيض في الأيام السابقة للمكالمة الهاتفية، مما جعل بعض الناس يخشون أن يستخدم "ترامب" محادثته مع "زيلينسكي" للحصول على نفوذ سياسي قبل الانتخابات الرئاسية.

وفقًا للصحيفة، نفى البيت الأبيض المزاعم بأن "ترامب" ضغط على "زيلينسكي" يالتدقيق في عائلة بايدن ورفض التعليق على المزاعم.

في يوم الثلاثاء، أذن "ترامب" بالإفراج عن النسخة الكاملة لمحادثاته الهاتفية مع "زيلينسكي".

في وقت لاحق، أعلن مجلس النواب الأمريكي عن عزمه المضي قدمًا في تحقيق رسمي في محاكمة "ترامب"، قائلًا، إن طلبه من زيلينسكي بالتحقيق مع "بايدن" كان خرقًا لمسؤولياته الدستورية.

في الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، مستشهدة بشكوى عملاء الاستخبارات، أنه خلال مكالمة هاتفية في يوليو مع "زيلينسكي".

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وكان ترامب قد حث الزعيم الأوكراني، عدة مرات، على التعاون مع تحقيق فساد في أحد خصومه الديمقراطيين في انتخابات عام 2020، جو بايدن، وتحديداً أي تعاملات تجارية كانت لابن بايدن مع شركة غاز في أوكرانيا.

علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عندما سُئل عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مارس الضغط عليه خلال مكالمة هاتفية في يوليو، وقال لا أحد يستطيع الضغط عليه باستثناء ابنه البالغ من العمر ست سنوات.

وأضاف "زيلينسكي"، للصحفيين في نيويورك، في تعليقات بثتها قناة "روسيا 24"، صباح اليوم الأربعاء، قبل اجتماعه مع الريس الأمريكي، دونالد ترامب": "لا أحد يستطيع الضغط علي لأنني رئيس دولة مستقلة".

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن: "الشخص الوحيد الذي يستطيع الضغط علي ... هو ابني، البالغ من العمر ست سنوات".

وبدأ الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الثلاثاء، تحقيقًا رسميًا في قضية عزل "ترامب" واتهموه بالسعي للحصول على مساعدة أوكرانيا لتشويه المنافس الديمقراطي جو بايدن قبل انتخابات العام المقبل. ورفض "ترامب" التحقيق باعتباره مطاردة الساحرات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم أمس الثلاثاء، إنّ بدء الديموقراطيين إجراءات لعزله سيكون "إيجابياً" لإعادة انتخابه، حيث وصف مساعي الديمقراطيين بـ "مطاردة الساحرات".

وكتب "ترامب"، في حسابه على "تويتر"، فور إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن بدء النظر في مسألة عزله: "إنه يوم مهم في الأمم المتحدة وهناك كثير من العمل والنجاح، والديمقراطيون تعمدوا تعكيره بمزيد من أخبار قمامة مطاردة الساحرات".

وأضاف أن: "هذا أمر سيئ جدا لبلادنا!" .