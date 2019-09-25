كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم حزب العمال البريطاني: الأولوية منع الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض اليوم الاربعاء انه سيكون من المناسب اثارة تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون فقط عندما يتم تجنب خروج بريطانيا عن الاتحاد من الصفقة.

وقال كوربين، أن أولويته هي تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق التشريع، وفقط عندما يكون ذلك واضحًا، سيكون مستعدًا لإجراء تصويت بحجب الثقة.

وأضاف، إنه سيكون سعيدًا بإجراء انتخابات بمجرد تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قال "مايكل جوف" الوزير البارز بالحكومة البريطانية أيضًا اليوم، أن الحكومة البريطانية لا تتفق باحترام مع قرار المحكمة العليا القاضي بأن تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون للبرلمان كان غير قانوني لكن الحكومة ستحترمه.

ويعتبر "جوف" هو الوزير المسؤول عن إعداد بريطانيا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مازحًا يوم الثلاثاء، أن خروج بريطانيا من البرلمان البريطاني سيكون عملية لا نهاية لها مثل عذاب الشخصية الأسطورية اليونانية "بروميثيوس".

وفقًا لموسوعة بريتانيكا، عاقب الإله اليوناني زيوس بروميثيوس لسرقة النار من الآلهة بتثبيته في جبل وإرسال نسر لأكل كبده، الذي ينمو فقط ليؤكل مرة بعد أخرى.

وقال جونسون أمام الاجتماع السنوي لزعماء العالم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء "استمر هذا إلى الأبد، مثل تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، إذا كان بعض البرلمانيين قد شقوا طريقهم".

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تصويت المملكة المتحدة بأغلبية 52٪ إلى 48٪ في استفتاء لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ولا تزال البلاد منقسمة بشدة بشأن هذه القضية وأصبحت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غارقة في اللبس.

وقد تعهد جونسون بأن بريطانيا سوف تغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، ما قد يحدث.

