كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايدن: أدعم مساءلة ترامب إذا لم يتعاون مع الكونجرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الإمريكية، إنه سيدعم فتح اجراءات المساءلة ضد دونالد ترامب إذا فشل الرئيس الجمهوري في الامتثال لطلبات الكونجرس للحصول على معلومات بشأن أوكرانيا ومسائل أخرى.

وأصبح بايدن - نائب الرئيس السابق - غارقًا في غضب سياسي بسبب التقارير التي تفيد بأن ترامب ضغط على الرئيس الأوكراني للتحقيق مع بايدن وابنه، الأمر الذي كثف من دعوات الديمقراطيين لمقاضاة ترامب.

وسعى الديمقراطيون في الكونجرس للحصول على معلومات تتعلق بمكالمة ترامب الهاتفية في يوليو مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي".

وقال بايدن: "أن الوقت قد حان لترامب "للتوقف عن التعثر" والتعاون.

وقال بايدن للصحفيين في ويلمنجتون بولاية ديلاوير مسقط رأسه: "إذا استمر في عرقلة الكونغرس وانتهاك القانون، فإن دونالد ترامب سيترك الكونغرس من وجهة نظري دون أي خيار سوى الشروع في إجراءات المساءلة".

وأضاف: "ستكون هذه مأساة، ولكنها مأساة من صنعه".

وأقر ترامب بأنه ناقش بايدن في مكالمة 25 يوليو، ولكنه ينفي أنه حجب حوالي 400 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا كرافعة للحصول على زيلينسكي لإطلاق تحقيق قد يلحق الضرر بايدن.

ووعد ترامب يوم الثلاثاء بالإفراج عن النسخة الكاملة لدعوته.

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ويسعى الديمقراطيون أيضًا إلى تقديم شكوى أصلية حول دعوة ترامب، التي قدمها أحد المبلغين عن المخالفات داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي، فضلًا عن معلومات حول المداولات بشأن المساعدات الأوكرانية.

ويدعم معظم المتنافسين على الانتخابات الرئاسية إجراء تحقيق في المساءلة، بمن فيهم السناتور الأمريكي "إليزابيث وارين"، "وبيرني ساندرز"، و"كامالا هاريس"، و"كوري بوكر"، و"إيمي كلوبشر". ممثل الولايات المتحدة السابق "بيتو أورورك"؛ "ساوث بيند"، "إنديانا"، العمدة "بيت بوتيجيج"؛ ووزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق "جوليان كاسترو".

وكتب "وارن"، أول منافس رئيسي يدعو إلى المساءلة في أعقاب تقرير المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016: "يجب على المجلس أن يحاكم".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" ستعلن عن تحقيق رسمي في المساءلة في وقت لاحق من اليوم. ومن المقرر أن تصدر بيلوسي بيانًا عامًا.

وخلال ظهورها في حدث برعاية مجلة أتلانتيك، رفضت بيلوسي تحديد الإجراء الذي خططت له، ولكنها أخبرت الحضور: "من الضروري للغاية، مساءلة الرئيس، ولا احد فوق القانون."

قال ترامب يوم الاثنين إنه لم يحاول إجبار زيلينسكي على إجراء تحقيق في الفساد في بايدن وابنه في مقابل المساعدات العسكرية الأمريكية. ولم يقدم ترامب أي دليل على ارتكاب بايدن أو ابنه لمخالفات.

وفي تصريحات للصحافيين حول الجدل المتصاعد، وأشار ترامب إلى أنه لا يوجد شيء شرير حول حجب المساعدات، ولكنه أراد أن أوروبا وليس فقط الولايات المتحدة لتكثيف وتقديم المساعدة أوكرانيا.

ولكن ترامب وصف أيضًا بايدن وابنه هانتر بأنه "فاسد" دون تقديم أي دليل. بينما نفى بايدن وابنه التهمة.

