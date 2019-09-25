كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: موسكو تدعم حوار الحكومة الفنزويلية مع المعارضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال لنظيره الفنزويلي الزائر نيكولاس مادورو إن موسكو تدعم حوار حكومة كاراكاس مع مجموعات المعارضة.

ونقلت الوكالة، عن بوتين قوله في بداية محادثاته بالكرملين مع مادورو: " نحن نعتبر أي رفض للحوار (تصرفاً) غير عقلاني وضار بالبلاد ويهدد رخاء الشعب".

وقال إن روسيا لا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب عقود الخدمة الخاصة بالأسلحة الموردة سابقاً.

وأشار بوتين إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وفنزويلا بنسبة 10%. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في اقتصاد فنزويلا نحو 4 مليارات دولار.

وسوف تقدم روسيا 1.5 مليون جرعة من لقاح الأنفلونزا قريباً.

ووصف مادورو الاجتماع بأنه "مهم للغاية".

ويستضيف بوتين اليوم الأربعاء مادورو إظهارا لدعم الزعيم الفنزويلي وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين سوف يناقشان "الموضوعات الدولية والإقليمية الرئيسية ... في سياق الوضع المعقد الذي يحيط بفنزويلا".

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدعم سلطات فنزويلا الشرعية، بما في ذلك مؤسسة الرئيس، وكذلك حوار زعيم البلاد نيكولاس مادورو مع قوات المعارضة.

وقال "بوتين": "تدعم روسيا باستمرار جميع هيئات السلطة الشرعية في فنزويلا، بما في ذلك مؤسسة الرئيس والبرلمان".

وأضاف "بوتين": "نحن بالتأكيد ندعم الحوار الذي تقوده أنت، سيدي الرئيس، والحكومة مع قوى المعارضة. نحن نعتبر أي رفض للحوار غير منطقي ومضر للبلاد ولا يحمل سوى تهديدات لرفاهية الشعب. موسكو تدعم دائمًا السلطات الشرعية".

التعاون الدفاعي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه تمشيًا مع اتفاقيات التعاون الدفاعي الحالية، تقوم روسيا بتسليم قطع الغيار إلى فنزويلا وإنشاء مراكز خدمة في البلاد كما هو مقرر.

وأوضح "بوتين"، أن: "كل هذا العمل يتم تنفيذه كما هو مقرر، في الامتثال الصارم لاتفاقاتنا".

وأشار "بوتين"، في اجتماعه مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى إن التعاون الدفاعي بين البلدين يكمن حاليًا بشكل رئيسي في الوفاء بالتزاماتها بشأن صيانة المعدات الروسية الصنع التي اشترتها فنزويلا.

ووفقًا لمصدر، وصل "مادورو"، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية، موسكو، برفقة وزير النفط مانويل كيفيدو. ومن المرجح أن يزور كلا المسئولين الفنزويليين مكتب شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA، التي افتتحت في موسكو في وقت سابق من سبتمبر.

وقد عبر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن شكره لروسيا لدعمها لسيادة بلاده، وقال "مادورو"، يوم الاثنين: "أيدت روسيا بزعامتها العالمية بحزم سيادة فنزويلا وحقها في السلام، وأنا أشكر روسيا والشعب الروسي كله لتفهمها وتضامنها مع الشعب الفنزويلي".

