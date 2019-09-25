كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العشرات من المتظاهرين في هونج كونج يُمثلون أمام المحكمة بتهمة الشغب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مُثل العشرات من المتظاهرين المعارضين للحكومة في هونج كونج أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، بتهمة الشغب وغيرها من الجرائم بسبب المصادمات العنيفة التي وقعت قبل شهرين بالقرب من مكتب التمثيل الرئيسي في الصين.

تم تأجيل القضية حتى 19 نوفمبر، بعد أن قال ممثلو الادعاء إنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لدراسة 35 ساعة من الفيديو، بما في ذلك الشرطة، وشبكة الإنترنت، والدوائر التلفزيونية المغلقة.

وقال المحامون، إن المتهمين الـ 44 سيطلق سراحهم بكفالة.

واشتبكت الشرطة مع الآلاف من المتظاهرين في المستعمرة البريطانية السابقة في 28 يوليو بينما كانوا يحاولون الدفاع عن مكتب الاتصال في هونج كونج، وهو رمز للحكم الصيني، من بين الحشود.

وأطلق الضباط الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل اليدوية.

وقام معظم النشطاء الشباب بأغطية الرأس الصلبة وأقنعة الغاز بتفكيك إشارات الشوارع والأسوار التي استخدموها لتشكيل حواجز مؤقتة لإبطاء تقدم الشرطة. هذا هو الآن تكتيك شائع، وتقابله نفس الاستجابة، كل أسبوع تقريبًا.

وفي 21 يوليو، قاموا بإلصاق الشعارات على جدران مكتب الاتصال وألقوا القنابل الملونة عليه.

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وضرب العنف أجزاء من المستعمرة البريطانية السابقة في أوقات مختلفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لكن الحياة تستمر بشكل طبيعي في معظم الأوقات.

لكن صور المولوتوف واشتباكات الشوارع التي تُبث في جميع أنحاء العالم تمثل إحراجًا كبيرًا لبكين قبل الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية في الأول من أكتوبر.

وخرج الملايين من المحتجين المناهضين للحكومة إلى شوارع هونج كونج لأكثر من ثلاثة أشهر، ما أغرق المدينة التي تحكمها الصين في أكبر أزماتها منذ عقود وتشكل تحديا مباشرا لأسيادها السياسيين في بكين.

ويوم السبت 28 سبتمبر - الذكرى الخامسة لاحتجاجات "المظلة" المؤيدة للديمقراطية في العام 2014 التي احتلت أجزاء من المدينة لمدة 79 يومًا. ومن المتوقع أن يشارك الناشطون في المسيرة في تشاتر جاردن بجوار المقر الحكومي.

والأحد 29 سبتمبر، يخطط المتظاهرون للمسيرة من منطقة التسوق والسفر المزدحمة في خليج كوزواي إلى مقر الحكومة.

والثلاثاء 1 أكتوبر، الذكرى السبعون لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. ومن المتوقع أن يسير المتظاهرون في هونج كونج على طول طريق سينتهي بالقرب من مقر الحكومة، ومن المرجح أن تقوم السلطات بتغطية بطانية أمنية كبيرة لأن حكومة هونغ كونغ تقيم حفلًا منخفض المستوى.

كما يخطط الناشطون في هونج كونج لحشد خارج القنصلية البريطانية.

وفي بكين، سيشرف الرئيس، شي جين بينج، على عرض عسكري هائل عبر وسط بكين. ويأمل الحزب الشيوعي أن يرى العالم صورًا لتشكيلات القوات المنظمة والرقص المدنيين، بدلًا من الاحتجاجات في هونج كونج.