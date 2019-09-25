كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الهندي يحذر: مستعدين للتصدي للتهديد الناشئ من باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، من أن القوات المسلحة للبلاد قادرة على مواجهة التهديد الناشئ من باكستان.

وجاء تصريح الوزير، بعد أيام من إعلان قائد الجيش الهندي، اللواء بيبين راوات، عن إعادة تنشيط معسكرات الإرهاب في بالاكوت داخل باكستان بعد أشهر من قيام القوات الجوية الهندية بغارات جوية ضد المنشأة المزعومة.

وأشار قائد الجيش الهندي، بيبين راوات، إلى إمكانية القيام بعملية أخرى لمكافحة الإرهاب لتدمير البنية التحتية للإرهاب داخل باكستان والتي أُعيد بناؤها بعد تدميرها في غارة جوية في وقت سابق من هذا العام.

وقال وزير الدفاع الهندي للصحفيين بعد تكليف سفينة دورية بحرية لخفر السواحل الهندي، اليوم الأربعاء: "لا تقلقوا.. قواتنا الأمنية مستعدة تمامًا".

وادعى اللواء "راوات"، أن نحو 500 إرهابي كانوا ينتظرون التسلل إلى الهند بدعم من القوات المسلحة الباكستانية.

وأشار إلى أن الجيش الهندي قد ينفذ عملية أخرى لمكافحة الإرهاب عبر الحدود لتدمير هذه البنية التحتية الإرهابية المزعومة.

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ووصفت باكستان بيانه بأنه "غير مسؤول" مع تحذيره من "عواقب وخيمة" إذا قام الجيش الهندي بأي عمليات.

واتهمت الجناح الإعلامي للعلاقات العامة الحكومية الباكستانية، الهند، بمحاولة صرف انتباه العالم عن الوضع في كشمير، قائلاً، إن المنطقة تخضع للحصار من قبل الهند منذ 5 أغسطس.

وأضاف البيان: "اتهامات التسلل، وجود معسكرات إرهابية مزعومة هي ذريعة لعملية علمية خاطئة، مغامرة خاطئة والتي إذا تمت محاكمتها ستكون لها عواقب وخيمة على السلام الإقليمي، فإن القوات المسلحة الباكستانية على استعداد تام للرد على أي عدوان، أو إساءة استخدام بغض النظر عن التكلفة".

وقال الجيش الباكستاني، إن القادة العسكريين الهنود يعربون عن "شعورهم بالإحباط بسبب فشلهم في معالجة الوضع" في كشمير.

في الأسابيع القليلة الماضية، اتهمت السلطات الهندية وضباط الجيش باكستان بإعادة تنشيط معسكرات الإرهاب ردًا على قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير.

وتصاعد التوتر بين الدولتين المسلحتين نوويًا بعد أن نفذت الهند غارة جوية في بالاكوت داخل باكستان في أواخر فبراير لتدمير البنية التحتية الإرهابية المزعومة التي تديرها جماعة جيش محمد الإرهابية.

وكانت الخطوة للانتقام لمقتل 40 من رجال الأمن الهنود في هجوم انتحاري في 14 فبراير.