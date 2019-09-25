كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناشطة "جريتا ثونبرج" تفوز بجائزة نوبل البديلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختيرت الناشطة السويدية المناخية "جريتا ثونبرج" اليوم الاربعاء كواحدة من أربعة فائزين في جائزة رايت ليفينج لعام 2019 المعروفة باسم جائزة نوبل البديلة في السويد.

وقالت مؤسسة الحق في العيش في بيان "حصل ثونبرج على جائزة" لإلهام وتضخيم المطالب السياسية لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة تعكس الحقائق العلمية ".

ودانت ثنبرج البالغة 16 عامًا زعماء العالم يوم الاثنين لفشلهم في معالجة تغير المناخ في خطاب ألقاته في بداية قمة المناخ في الأمم المتحدة في نيويورك.

وبدأت الاحتجاجات الأسبوعية الانفرادية خارج البرلمان السويدي قبل عام، وقد ألهامها تدفق الملايين من الشباب على الشوارع في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة الماضي لمطالبة الحكومات التي تحضر القمة باتخاذ إجراءات طارئة.

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وتشارك ثونبرج في الجائزة مع زعيم السكان الأصليين البرازيلي "ديفي كوبيناوا" من شعب يانومامي، ومحامية حقوق المرأة الصينية "قوه جيانمي"، والمدافعة عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "أميناتو حيدر".

وقالت المؤسسة في البيان: "من خلال جائزة الحق في العيش لعام 2019، نكرم أربعة رؤى عملية تمكنت قيادتها ملايين الناس من الدفاع عن حقوقهم غير القابلة للتصرف والسعي من أجل مستقبل حيوي للجميع على كوكب الأرض".

وسيحصل الفائزون الأربعة على جائزة نقدية بقيمة مليون كرونة سويدية (103.000 دولار) لكل منهم.

