كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة صحفي أفغاني جراء انفجار في مكتب الحملة الإنتخابية للرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول بمحطة تلفزيونية أن صحفيًا أفغانيًا توفي في المستشفى اليوم الأربعاء متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء تفجير مكتب الحملة الانتخابية للرئيس أشرف غاني في مدينة قندهار الجنوبية.

وعبد الحميد هوتاكي هو أول صحفي قُتل في هجمات خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية يوم السبت، وهي الرابعة في أفغانستان منذ أن أطاحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة في عام 2001 بنظام طالبان الإرهابية، الذي تعهد بتعطيل التصويت.

وأضاف "صديق الله خالق" مدير محطة هيواد التلفزيونية، حيث عمل هوتاكي: "أصيب مراسلنا في الانفجار الذي وقع في مكتب حملة غاني يوم الثلاثاء وتوفي (متأثرًا) بسبب إصابات خطيرة".

وكان هوتاكي في مستشفى مجاور عندما وقع في الانفجار. وقال متحدث باسم شرطة مدينة قندهار: أن ثلاثة أشخاص آخرين بينهم طفل قتلوا وجرح سبعة آخرون.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير.

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وألقى متحدث باسم وزارة الداخلية باللوم في الهجوم على حركة طالبان، التي قصفت مسيرة لحركة غاني الأسبوع الماضي في مدينة شاريكار بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا.

ولم تكن حملة غاني متاحة على الفور للتعليق.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إنه بعد وفاة 13 شخصًا في عام 2018، أصبحت أفغانستان البلد الأكثر دموية في العالم.

وفي يوم واحد من العام الماضي، قُتل تسعة صحفيين كانوا يغطون انفجارًا في تفجير انتحاري في كابول، وأصيب مراسل آخر بالرصاص، في أكثر الأيام دموية للإعلام الأفغاني منذ عام 2001.

