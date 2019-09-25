كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة عبرية: نتنياهو قد يُكلف بتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس رؤوفين ريفلين يفكر في تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، بتشكيل الحكومة القادمة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن ريفلين يدرس تكليف نتنياهو اليوم، بغض النظر عن تطورات المفاوضات الجارية بين حزبي "ليكود" و"أزرق أبيض".

وأضافت أن ريفلين سيلتقي نتنياهو ومنافسه الأبرز بيني غانتس، المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة، في وقت لاحق اليوم في إطار جهوده للدفع بتشكيل حكومة وحدة من الحزبين الكبيرين.

ولفتت الصحيفة إلى أن ريفلين ربما يقصد بهذه الخطوة الضغط لتسريع المفاوضات.

كانت هيئة البث الإسرائيلي ذكرت أنه من المتوقع عقد لقاء آخر اليوم بين نتانياهو، زعيم حزب "ليكود" وغانتس زعيم حزب "أزرق أبيض"، وذلك في مقر رؤساء إسرائيل وبرعاية ريفلين.

يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، البقاء في السلطة بأي ثمن، حتى يبعد شبح السجن الذي يلاحقه بسبب شبهات الفساد التي تحيطه، حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية.

حكومة وحدة وطنية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن "الحكومة الوحيدة" التي يمكن تشكيلها في إسرائيل في ظل الظروف الراهنة، هي حكومة وحدة وطنية.

وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية: "سأقولها بصراحة. في البداية أردنا أن نشكل حكومة يمين تعتمد على شركائنا الطبيعيين ولكن للأسف لم نحصل على عدد المقاعد الكافية للقيام بذلك".

وتابع: "مقتنع أن الطريق الوحيد لتشكيلها هي الجلوس سويا والحديث بعقل متفتح ورغبة، عندها يمكننا تشكيل حكومة واسعة وجيدة لإسرائيل".

تحالف أزرق أبيض الوسطي

وكان تحالف أزرق أبيض الوسطي بزعامة رئيس الأركان السابق بيني غانتس، حصل في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي على 33 مقعدا، مقابل 31 مقعدا لحزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو.

وبالتالي، لم يستطع الحزبان الكبيران تشكيل الحكومة الإسرائيلية بمفردهما، إذ يتطلب الأمر موافقة 61 عضوا على الأقل.

مشاورات الرئيس الإسرائيلي

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، أنهى الأحد، جلسات المشاورات مع الأحزاب الإسرائيلية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ودعا نتانياهو وغانتس إلى لقاء في ديوانه مساء الاثنين، في محاولة على ما يبدو أنه لتشكيل حكومة الوحدة.

