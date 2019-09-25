وزارة الصحة تحدث مركزا وطنيا لعمليات الطوارئ لتعزيز قدرات الرصد المبكر والجاهزية

أعلنت وزارة الصحة عن إحداث مركز وطني، ومراكز جهوية لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العامة، إضافة إلى فرق متعددة التخصصات للاستجابة السريعة على مستوى الجهات، والأقاليم، والعمالات.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، اليوم الأربعاء، أن هذا النظام المحدث في إطار تفعيل مخطط الصحة 2025، يهدف إلى تعزيز قدرات المغرب في مجال الرصد المبكر، والاستعداد، والاستجابة بشكل سريع، وفعال لحالات الطوارئ في مجال الصحة العامة.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا النظام الجديد يرتكز على عدة محاور أهمها، اليقظة الصحية والإنذار المبكر والاستعداد لمواجهة الأوبئة المحتملة، وحالات طوارئ الصحة العامة، كيفما كان مصدرها، مع إنجاز تمارين محاكاة، وتدبير الأوبئة، وحالات طوارئ الصحة العامة الأخرى، لا سيما تلك المتعلقة بالأمراض المعدية، و التحضير، والاستجابة السريعة لتهديدات الصحة العامة الناتجة عن الكوارث، والحالات الاستثنائية.

يذكر أن وزارة الصحة شرعت منذ عام 2017 في تكوين الفرق الصحية المتعددة التخصصات للاستجابة السريعة، وفقا لما توصي به المنظمة العالمية للصحة، وقد توصلت، أخيرا، بالتجهيزات المعلوماتية، والتواصلية اللازمة للتنسيق بين مختلف المستويات.