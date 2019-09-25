ثمن نهائي كأس العرش.. أطلس خنيفرة يستقبل نهضة الزمامرة في لقاء شعاره: “من يواصل المغامرة”

يستقبل فريق شباب أطلس خنيفرة، اليوم الأربعاء، ضيفه نهضة الزمامرة، في مباراة تندرج ضمن ثمن نهائي كأس العرش.

ويصعب التكهن بنتيجة المواجهة، خصوصا أنها مباراة كأس، التي طالما عودتنا على المفاجآت، وخير دليل على ذلك تمكن الفريقين من بلوغ هذا الدور، بإقصاء شباب أطلس خنيفرة نهضة بركان، بينما تجاوز نهضة الزمامرة الرجاء الرياضي.

فبعد أن أخرج حامل اللقب من المنافسة، يسعى الفريق الخنيفري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، واقتناص بطاقة العبور إلى ربع النهائي، على الرغم من صعوبة المهمة أمام نهضة الزمامرة، الذي يعرف كيف يناقش مبارياته خارج أرضه.

ونجح الصاعد حديثا إلى البطولة الاحترافية في التغلب على الرجاء أمام جماهيره، بالمركب الرياضي محمد الخامس، بثلاثة أهداف لاثنين، ناهيك عن تحقيقه أول انتصار في تاريخه بالبطولة من ميدان مضيفه يوسفية برشيد.