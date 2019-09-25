محمد رمضان يقف في صف السيسي.. وجمهوره: يُحاول الحفاظ على ثروته!

دافع الفنان المصري، محمد رمضان، بخصوص موقفه من الأحداث في مصر، عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعا المصريين إلى عدم التظاهر، كما قرر إصدار أغنية حول ذلك، غير أن الأمر أفقده فئة من جمهوره، وجعلها تهاجمه.

وبعد اندلاع شرارة الأحداث في مصر، ظهر محمد رمضان في مقطع فيديو، نشره على قناته يدعو فيه الجمهور، والشعب المصري إلى تجاهل دعوات التظاهر، أو المطالبة بإسقاط الرئيس نتيجة الأوضاع الاجتماعية المزرية، التي يعيشها المصريون، لكن غالبية التعليقات هاجمت محمد رمضان، وقال بعضهم إنه كان من محبيه، قبل أو يخيب ظنهم فيه.

ويعتزم رمضان إصدار أغنية بعنوان “عاوزينها فوضى”، ليروج من خلالها أن الأحداث في مصر مخطط يهدف إلى تخريبها.

وأصبحت منشورات رمضان الأخيرة فرصة ليعبر الجمهور عبر التعيلقات عليها عن غضبه من موقف النجم المصري، الذي يعتبرونه ضد إرادة الشعب، متهمينه بأنه يحاول الحفاظ على الثروة، التي حققها، ويمكن أن يفقدها بسبب الثورة.

وليس رمضان وحده من يقف في صف الرئيس السيسي من الفنانين المصريين، بل معظم من عبروا عن موقفهم مما يحدث في مصر، وهو أمر سبق أن حصل مع الرئيس الأسبق، حسني مبارك، قبل أن ينظموا إلى الثوار بعد إعلان سقوطه.