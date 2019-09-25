يستضيف اليوم الأربعاء، فريق اتحاد تواركة ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات، في إطار مباريات ثمن نهائي كأس العرش.
ويحمل اتحاد تواركة مشعل أقسام الهواة في الكأس الفضية، بعدما بات الفريق الوحيد المنتمي للهواة، والمستمر في المسابقة.
وتمكن الاتحاد من إقصاء وداد فاس، وصيف بطل النسخة الماضية، من سدس عشر النهائي، ويتطلع إلى هزم اتحاد الخميسات، الذي لن يكون بالخصم السهل، وهو العائد ببطاقة التأهل من ميدان الاتحاد الإسلامي الوجدي.
وفي مباراة أخرى عن الدور ذاته، يستقبل الاتحاد البيضاوي، أولمبيك الدشيرة، في لقاء يصعب التكهن بنتيجته، خاصة وأن الفريقين، تجاوزا في سدس عشر النهائي ناديين عريقين.
وأقصى الطاس فريق الكوكب المراكشي بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف لواحد، في حين هزم أولمبيك الدشيرة ضيفه أولمبيك خريبكة، بركلات الترجيح، علما أن الوقت الأصلي للقاء انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.
كانت هذه تفاصيل خبر ثمن نهائي كأس العرش.. تواركة يحمل مشعل الهواة أمام اتحاد الخميسات والطاس يصطدم بالدشيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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