بعد شهرتها في “مداولة”.. صباح بنصديق تستنكر سبها بكلام فاحش

غضبت الممثلة، صباح بنصديق، من تعاليق الجمهور على صورها المتداولة في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها تنزعج جدا من سبها بالكلام الفاحش، بينما تتقبل تلك التي يكون هدفها المزاح فقط.

ونشرت الممثلة، المشهورة بأدوارها في سلسلة “مداولة”، تدوينه قالت فيها إن استخدام صورها في منشورات بهدف المزاح أمر تتقبله، وهذا يعني أن هناك أناسا يحبونها، لكنها استنكرت سبها، وشتمها باستخدام كلام فاحش في التعليقات، موضحة أنها ممثلة مكافحة، وليست من نوعية من يقدمون خدمات من أجل العمل، والشهرة، وهذا يجعلها تستحق التشجيع.

وأضافت صباح أنها مصرة على المضي في مسارها خطوة خطوة حتى تصل إلى النجاح، الذي ترجوه، غير أن ما اعتبرته “كبثا” يصرف عبر تعليقات ضدها فهو أمر يزعجها.

وأصبحت الممثلة صباح بنصديق، بعد شهرتها في سلسلة “مداولة”، من بين الوجوه المغربية، التي تستخدم صورها في منشورات بهدف المزاح، نظرا إلى أدوارها، التي تجعلها تبدو غير مهتمة بنفسها عكس الواقع، غير أن تجاوز ذلك إلى السب أزعجها، وأخرجها عن صمتها.