طاليب: ” نستحق التأهل على حساب الوداد و”مانقدرش نغدر فرقتي” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

عبر عبد الرحيم طاليب، مدرب فريق الجيش الملكي لكرة لقدم، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الوداد البيضاوي، أمس الثلاثاء، بملعب محمد الخامسن وإقصاءه من كأس العرش، مشددا على أن هذا الانتصار سيمنح فريقه جرعة ثقة عالية، من أجل مناقشة باقي مباريات البطولة والكأس بكل ثقة.

وقال طاليب، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة، إنه درس جيدا الفريق الأحمر، ويعرف نقاط قوته، والمتمثلة في الأطراف، لذلك اشتغل على الحد من خطورة الفريق، خاصة في الجولة الأولى، قبل أن يحث فريقه على التقدم للأمام والتسجيل في الجولة الثانية.

وفند مدرب الجيش، كل الشائعات التي كانت تتحدث عن “جلوسه مع مسؤولين من الوداد قبل المباراة”، وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” ما يمكنش لي نغدر فرقتي لي كنشتغل معاه، مهما كانت انتمائاتي”.