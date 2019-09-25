بعد دعوته.. منع محامي “حراك الريف” وعضو بالعدل والإحسان من المشاركة في برنامج على “دوزيم”

بعدما وجهت إليه الدعوة للمشاركة في برنامج “مباشرة معكم”، الذي سيبث، مساء اليوم الأربعاء، ويناقش موضوع الاعتقال الاحتياطي، تلقى المحامي، محمد أغناج، عضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، وأحد الوجوه البارزة في جماعة العدل والإحسان، مكالمة هاتفية، في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، ليتم إخباره بإلغاء مشاركته في البرنامج المذكور، بعدما اقترحته هيأة المحامين في الدارالبيضاء.

وعلم “اليوم 24” أن المحامي، محمد أغناج، تلقى المكالمة الهاتفية، مباشرة بعد نشره في حسابه في “فايسبوك”، لإعلان البرنامج، الذي نشره معد البرنامج، قبل خمس ساعات من ذلك، في حسابه الشخصي، وأيضا في صفحة “مباشرة معكم” في “فايسبوك”.

حسن بيراوين، نقيب المحامين في الدارالبيضاء، أكد في تصريح لـ”اليوم 24″ أن الهيأة من اقترحت اسم المحامي، الذي سيشارك في البرنامج، ورفض النقيب التعليق على الاعتذار لأغناج.

وأضاف النقيب ذاته: “هذا برنامج عاد، الموضوع فيه هو الاعتقال الاحياطي، والأستاذ عبد اللطيف الحاتمي هو من سيشارك فيه”.

وبخصوص إعلان البرنامج عن أسماء الضيوف، من بينهم المحامي محمد أغناج، قال النقيب: “الأمر يخصهم”، ورفض المتحدث تأكيد اقتراح اسم “محمد أغناج”، أولا، للمشاركة في البرنامج، واكتفى بالقول: “نعطي مجموعة من الأسماء، ونرى في النهاية من هو مستعد بحكم التزامات الأساتذة المحامين، واليوم الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي مستعد”.

وتضمن إعلان البرنامج أسماء المشاركين في الحوار، من بينهم محمد أغناج، بصفته محام في هيأة الدارالبيضاء.

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ومن المتوقع أن يشارك في البرنامح كل من كريم أيت بلا، قاض، رئيس قسم تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، وجميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، ويوسف سلموني زرهوني، عضو نادي قضاة المغرب.

وبحسب الإعلان المذكور، الذي لايزال، إلى حدود صباح اليوم، يتضمن اسم المحامي محمد أغناج، فإن الحلقة الجديدة لمساء اليوم ستناقش المؤشرات المتعلقة بإشكالية الاعتقال الاحتياطي، وما ينجم عنها من سلب للحرية، واكتظاظ السجون.

وتحدث الإعلان عن وجود أزيد من 220 ألف شخص وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي في المغرب بين ألفين واثني عشر وألفين وثمانية عشر، كما أن أكثر من 4000 حكموا بالبراءة السنة الماضية، بعدما قضوا شهورا من الحبس الاحتياطي.

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