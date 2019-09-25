خولة بنعمران: تجمعني صداقة قوية بنجمة تركية شهيرة.. واستضفتها في منزلي

كشفت الفنانة خولة بنعمران، أمس الثلاثاء، أنها تجمعها علاقة صداقة قوية بالنجمة التركية الشهيرة “غاي طورغوت”، المعروفة في المغرب باسم “منار” في دورها في المسلسل الشهير “سامحيني”.

وقالت بنعمران، أثناء حلولها ضيفة على برنامج “هاشتاغ بيناتنا”، الذي يبث على قناة “ميدي 1 تي في”، إنها تلتقي منار أثناء وجودها في المغرب، وتحرص على زيارتها في الفندق، حيث تقيم، كما سبق أن استضافتها في منزلها.

وأشارت بنعمران إلى أن النجمة التركية لا تزال في تواصل معها، ودائما ما تسألها عن موعد زيارتها إلى تركيا من أجل الترحيب بها في بلدها.

وأبرزت بنعمران أنها تتواصل مع “منار” باللغة الإنجليزية، كما تلجئان إلى المترجم الذي يرافقها في زياراتها إلى المغرب.

وزارت منار المغرب في أكثر من مناسبة، بل شاركت ضيفة شرف في سلسلة كوميدية مغربية عرضت، في شهر رمضان الماضي.