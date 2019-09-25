يوفنتوس يحدد موعد عودة كريستيانو للعب!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتقد فريق يوفنتوس الإيطالي لنجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في المباراة الأخيرة أمام بريشيا، بسبب معاناته من مشاكل عضلية بسيطة.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية إن رونالدو، سيستأنف تدريباته مع بقية المجموعة، اليوم الأربعاء، كي يكون جاهزًا للمشاركة بالمباراة المقبلة.

وأضافت أن "الدون" يعرف طريقة واحدة فقط للعودة إلى مستواه، وهي البدء في التهديف مرة أخرى، كي يكون اللاعب الأفضل على الإطلاق، كما قال في أحد حواراته الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرصة رؤية رونالدو، في مباراة يوفنتوس المقبلة أمام سبال، كبيرة للغاية.

ويحتل يوفنتوس حاليًا المركز الأول بالدوري الإيطالي مؤقتًا، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر ميلان، الذي يستعد لمواجهة لاتسيو، مساء اليوم، في الجولة الخامسة.