شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: مشروع الإمارات الفضائي ليس مشروعاً وطنياً بالمعنى الضيّق للكلمة والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن زايد حَلم و" عيال زايد " حققوا الحلم، هذه العبارة تختصر رحلة الإمارات إلى الفضاء، ويحمل أشواقها فوق أكتافه وبين ضلوعه رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، بتوجيهات القيادة وبالنيابة عن كل مواطن، وكل عربي، يعرف بالبديهة وبالخبرة أن من لا يتطلع إلى العُلا يبقى مغلولاً في الأرض.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة الأربعاء أنه قبل أكثر من 40 سنة، 1976 استقبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب لله ثراه، فريق رواد فضاء أميركيين، وقال لهم جملة نستطيع، الآن وهنا، أن نفهم دلالاتها ومقاصدها.. قال لهم: " إنكم بعملكم هذا قد مهدتم الطريق لغيركم من العلماء والرواد للوصول ومعرفة ما لم تتمكنوا من معرفته".. لافتة إلى أنها جملة استشرافية، كانت وراء قرار القيادة قبل سنوات بإنشاء وكالة الفضاء الإماراتية.

وتابعت إذن، يحمل هزاع المنصوري معه إلى خارج غلاف الأرض، حلماً وميراثاً، أماني وتطلعات، وإرادة وطن وقيادة وشعب، تقول للعالم: لقد تجاوزنا عقبات الماضي بسواعدنا، وحققنا إنجازات الحاضر بسواعدنا، ونرصد ما نملكه في عقولنا وبين أيدينا لمستقبل مضيء لكل ساع للخروج من عتمة الجهل، وانغلاقات الفكر، ومسببات التخلّف.

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وأوضحت أن مشروع الإمارات الفضائي ليس مشروعاً وطنياً بالمعنى الضيّق للكلمة، وليس مشروعاً عربياً فحسب، أو إسلامياً في معناه الأوسع، وإنما هو مشروع إنساني بملامحه ومنطلقاته وغاياته.. وتلك هي فلسفة إماراتية، تحكم كل توجه، وتشكل قاعدة لكل مبادرة، وتعود بالخير على كل مستحق وشريك في فضاء إنساني واحد.

وأضافت نعم، سيكون العلم الإماراتي، رمز الوطن والشعب، على متن رحلة الفضاء، تعبيراً عن جهود الإمارات الناجحة في هذا المجال، لكنه بما يعبر عنه من تسامح وتعاون وتكاتف سوف يعبر عن كل المؤمنين بالقيم التي نؤمن بها.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها فلنحفظ هذا التوقيت جيدا: 5:56 مساء. ولنحفظ هذا التاريخ جيدا: 25 سبتمبر 2019: هنا والآن، سيتسع الفضاء لكل أحلامنا التي بدأت قبل عقود في عقل وقلب رجل واحد اسمه: زايد.