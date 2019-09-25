شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تأمر بالإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي والان مع التفاصيل

أفرج اليوم في تونس عن المترشح للدور الثاني من رئاسة تونس نبيل القروي.

وأصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء، أيلول 25، 2019 قرار الافراج عن المترشح للدور الثاني من رئاسيات تونس، نبيل القروي، بعد ما يقارب الشهر من الإيقاف.

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يشار إلى أن القروي قد كان أوقف يوم 23 أغسطس / آب الماضي، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسيل الأموال، بعد أن قرر قاضي التحقيق في شهر يوليو / تموز الماضي تجميد أملاكه وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة البلاد.

وجاء إيقاف القروي بعد أن طعن في قرار المحكمة وطالب برفع التجميد عن أمواله وحذف إجراء منعه من السفر ، لكن دائرة الاتهام رفضت مطلبه وأصدرت بطاقة إيداع في حقه .