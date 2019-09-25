شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات ثانوية بلقيس في صنعاء يتظاهرن رفضاً لحوثنة المدرسة والان مع التفاصيل

قالت مصادر طلابية إن عشرات الطالبات في إحدى مدارس البنات بالعاصمة صنعاء رفضن تعيين مليشيات الحوثي مديرة ووكيلة جديدتين مواليتين لها وإقصاء السابقتين.

وأوضحت المصادر، أن عشرات الطالبات في مدرسة بلقيس الثانوية للبنات احتشدن في ساحة المدرسة رفضاً للقرار الحوثي التعسفي غير القانوني بحق مديرة المدرسة فايزة الصيادي ووكيلة المدرسة، وطالبن بإعادتهما إلى أعمالهما.

ولفتت المصادر إلى إن الطالبات رددن هتافات مناهضة لمليشيات الحوثي وحوثنة التعليم رافضات الانصياع لقراراتها.

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أن المديرة الجديدة، أمة الكريم المتوكل، المعينة من قبل المليشيات، اعتدت على إحدى الطالبات وهددت بفصل عدد من الطالبات المحرضات، بحسب وصفها.

وتواصل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران حوثنة التعليم وتغيير الكادر التعليمي في المدارس بمناطق سيطرتها بعناصر متطوعة موالية لها وتغيير المناهج بأفكارها الطائفية المتطرفة.

وقبل بداية العام الدراسي الجاري أقدمت المليشيا على تعيين عددا من المحسوبين عليها في قطاع التربية والتعليم.