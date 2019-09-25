شكرا لقرائتكم خبر عن إنتقالي حضرموت يقف أمام إعتداء قوات الإصلاح على مقره في القطن والان مع التفاصيل

وقفت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، في إجتماعها مساء الثلاثاء بصورة استثنائية طارئة، برئاسة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة، أمام جريمة الاعتداء الذي قامت به قوات تابعة للمنطقة العسكرية الأولى الموالية للإصلاح على مقر المجلس بمديرية القطن .

وتدارس الاجتماع الردود المناسبة على هذه الجريمة النكراء .. مؤكدا على ان الرد لابد وأن يكون رادعا ، داعيا أعضاء القيادات المحلية وجماهير المحافظة للتأهب والإستعداد لنصرة أخوانهم في انتقالي القطن .

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وكانت قوة تابعة للمنطقة العسكرية الأولى ، قد قامت صباح اليوم باقتحام مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية القطن ، حينما كان يدشن توزيع السلال الغذائية المقدمة من المجلس لأسر الشهداء والجرحى والمحتاجين ، واعتدت بالضرب على أعضاء اللجنة المشكلة لتوزيع تلك المواد الغذائية ، وساقتهم للاعتقال ، وأصابت عضو اللجنة محسن محمد الهدار بجروح خطيرة، وتهجمت على الحاضرين بألفاظ نابية ، وفتشت مكاتب المقر ونهبت السلل الغذائية ووزعتها على جنودها المشاركين في الغزوة ، ولم تفرج عن المعتقلين إلا بعد عدة ساعات من تواصل القيادة المحلية ، وتدخل المدير العام للمديرية .

من جانبها ادانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون وبشدة العمل المستفز والجبان الذي اقدمت عليه قوات الاحتلال اليمني بقيادة المدعو هادي طميره باقتحامها لمقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن والقيام بنهب محتوياته ونهب الاغاثة المخصصة لأسر الشهداء والأسر المحتاجة بمديرية القطن والاعتداء بأعقاب البنادق على أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن.

وحذرت" أن تكرار هذه الاعمال الاستفزازية لأي من مقرات ومكاتب المجلس الانتقالي ستكون له عواقب وخيمة على الجميع".

وأعلنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون تضامنها الكامل اعضاء القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن وتحمل المدعو هادي طميره وقواته كامل المسؤلية في حالة تعرضهم لأي أذى أو مكروه.

