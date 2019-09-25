شكرا لقرائتكم خبر عن إنتقالي حضرموت يصدر بيانا بشأن التعدي الذي طال مقر ومنتسبي فرع القطن والان مع التفاصيل

دانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت الاعتداء الذي قام به المسؤول العسكري بمديرية القطن على لجنة توزيع السلل الغذائية المقدمة من المجلس الانتقالي الجنوبي لأسر الشهداء والجرحى والأسر الأكثر احتياجا ، وقام بتوزيعها على أفراده واحتجاز أعضاء اللجنة .

وجاء في نص البيان: بأشد عبارات الشجب والاستنكار ، تدين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ماتعرضت له القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية القطن من عمل همجي وسلوك بلطجي من قبل قوات الاحتلال اليمني في المديرية ، والتي قامت باقتياد أعضاء لجنة توزيع السلال الغذائية المخصصة من قبل المجلس الانتقالي لأسر الشهداء والجرحى والمحتاجين ، إلى الحجز ، بعد الاعتداء عليهم باعقاب بنادقها الجبانة المرتعشة أمام الإرهابيين، وتهجمت بألفاظ بذيئة على الحاضرين في حفل تدشين التوزيع ، من أعضاء للجمعية الوطنية والقيادة المحلية بالمديرية ، ثم قامت بمصادرة أجهزة وأثاث المقر وفتشت مكاتبه وبعثرت وأتلفت أوراقه ومحتوياته من المستندات المهمة ، و استولت على المواد الغذائية ووزعتها على جنودها .

ان القيادة المحلية لانتقالي حضرموت تطالب بالإفراج الفوري عن أعضاء اللجنة المحتجزين، وهم :

عبدالعزيز البكري نائب رئيس القيادة المحلية بمديرية القطن ، و محسن حسين الهدار ، وأنور مبارك بن علي الحاج ، عضوا الهيئة التنفيذية ، و تحمل كامل المسؤولية الحاكم العسكري في مديرية القطن ، المدعو هادي طميرة ، وكل المسؤولين في المنطقة العسكرية الأولى ، الذين يقفون خلف تعيين مثل هؤلاء القادة البلاطجة .

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ونحذر من امتحان صبرنا عليهم ، مراعاة للأشقاء في دول التحالف العربي ، الذين ندعوهم إلى ضبط هذه العصابات المسلحة، وطردهم من حضرموت ، قبل أن ينزلق الوضع إلى مواجهة عسكرية ، فشعبنا ومقاومته الجنوبية لن يطول صبره وصمته على تكرار مثل هذه الانتهاكات .

والله على مانقول شهيد

صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة / حضرموت المكلا