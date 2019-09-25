شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مواطن بطلق ناري من قبل مجهولين بالقطن بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

أصيب مواطن باصابة خطرة جراء استهدافه ظهر اليوم، من قبل مسلحين مجهولين برصاصات قاتلة في منطقة حصن ال الزوع بمدينة القطن بوادي حضرموت. وبحسب مصدر فإن مسلحين مجهولين استهدفوا ظهر اليوم الموطن طارق بن الزوع بمنطقة حصن آل الزوع بمديرية القطن موضحا ان اصابته خطرة وتم نقله الى طوارئ مستشفى القطن العام لتلقي العلاج. وجاء استهداف بن الزوع ضمن الانفلات الأمني الذي تعيشها عدد من مديريات الوادي والصحراء والتي راح ضحيتها العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

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