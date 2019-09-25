شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري جنوبي يدعو الإنتقالي إلى رفض التحاور مع الشرعية والان مع التفاصيل
دعا الخبير العسكري الجنوبي، العميد، خالد النسي، المجلس الإنتقالي الجنوبي إلى رفض التحالف مع الحكومة الشرعية، على غرار رفض الأخير التحاور مع الإنتقالي وطلبه التحاور مع دولة الإمارات العربية المتحدة .
وقال النسي أنه يجب على الجنوبيين رفض التحاور مع الحكومة والتفاوض مع المملكة العربية السعودية, كشريك قوي وصادق.
وأضاف في تغريدة له على تويتر، "ان الوفد الحكومي : "قالوا إنهم لن يتفاوضوا مع وفد المجلس الانتقالي وسيتفاوضون مع الامارات مباشرة".
واضاف:" "المفروض نحن الجنوبيين نرفض نتحاور مع حكومة الإخوان ويكون تفاوضنا مع دول التحالف بقيادة السعودية كشريك قوي وصادق عليه واجبات سيقوم بها ولشعبة حقوق عليهم الالتزام بها، أما شرعية الفساد فلا تعنينا في شي".
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