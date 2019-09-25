شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الطبية لشؤون العمل بحضرموت والان مع التفاصيل

نظمت إدارة الصحة والسلامة المهنية بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت ، اليوم ،الاجتماع الأول للجنة الطبية المتخصصة في قضايا العاملين بمديريات الوادي والصحراء.

وفي الاجتماع ،اشار مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء عبدالله باجهام، الى اهتمام المكتب بقضايا العمل من خلال تفعيل العمل بالإدارات المتخصصة بالعمل بالمكتب والتي توجت بإفتتاح مركز الصحة والسلامة المهنية بوادي حضرموت .

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من جهته أكد رئيس اللجنة الطبية الدكتور أنيس عيديد ، لقضايا العمل بوادي وصحراء حضرموت ورئيس هيئة مستشفى سيؤون على أهمية تفعيل عمل اللجنة والبت في القضايا الطبية للعاملين بوادي وصحراء حضرموت .

وخلال الاجتماع الأول استعرض عضو اللجنة الطبية ومدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بوادي حضرموت الدكتور محمد سنجل ، مهام أعضاء اللجنة وفق قرار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء رقم (132) لعام 2017م .

الجدير ذكره ان من مهام اللجنة الطبية دراسة الحالات المرضية للموظفين وإصدار القرارات الطبية للحالات الخاصة والمتعلقة بالعمال والموظفين الذين أصيبوا بإصابة عمل مثبتة، او مرض مهني مرتبط بمهنهم وتحديد مستوى لياقتهم الصحية واصدار تقرير توقيفهم عن العمل أو التحويل إلى عمل آخر أو تخفيف نصاب العمل.