شكرا لقرائتكم خبر عن صحة ساحل حضرموت توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع تدريبي حيوي والان مع التفاصيل

وقع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، الثلاثاء، بمدينة المكلا، اتفاقية إطار عمل لتنفيذ مشروع اختيار وتدريب منسقين ميدانيين ومثقفات مجتمعيات بمديرية حجر بمحافظة حضرموت، مع الصندوق الاجتماعي للتمنية والسلطة المحلية بمديرية حجر.

وخلال مراسيم التوقيع التي حضرها وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي، ومدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر باهشم، ونائب مدير عام صحة ساحل حضرموت عوض باحنحن، ورئيس هيئة مستشفى ابن سينا الدكتور العبد باموسى، ومدير مكتب الصحة بحجر عبدالله باهندي، أوضح مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع في مديرية حجر وتخفيف معاناة المواطنين بالمديرية من خلال معالجة حالات سوء التغذية في المديرية، شاكرا الصندوق الاجتماعي للتنمية على تدخلاته في دعم مناطق مديرية حجر التي تستحق التدخل.

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حيث يهدف المشروع الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا، إلى التخفيف من حدة المخاطر الذي يتعرض لها الشباب العاطل عن العمل في مديرية حجر من خلال توفير فرص دخل مؤقتة مع الخبرة في العمل للإناث اللاتي يتراوح اعمارهن بين (18 -35 سنة) كعاملات على تعزيز صحة المجتمع في التغذية والصحة الانجابية وإحالة النساء والأطفال اللذين يعانون من سوء التغذية إلى المرافق الصحية العلاجية، وكذا التخفيف من حدة الفقر على النساء المستفيدات من الضمان الاجتماعي الحوامل أو الامهات ولديهن أطفال اقل من سنتين من خلال تقديم المساعدات النقدية المشروطة.

مثل توقيع الاتفاقية عن مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري، وعن السلطة المحلية بمديرية حجر مدير عام المديرية المحامي أنور الشاذلي، وعن الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا مدير المشاريع الصحية الاستاذ عوض الاقصم.