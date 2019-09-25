شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إرتفاع ضحايا الزلزال في باكستان إلى 31 قتيلاً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:02 مساءً, 25 سبتمبر 2019 م المناطق _ إسلام آباد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب باكستان أمس بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر إلى 31 قتيلاً مع وجود أكثر من 450 مصاباً تم نقلهم إلى المستشفيات.

وأوضح مسؤولون باكستانيون اليوم أنه تمت الاستعانة بقوات الجيش لمساعدة فرق قوات الدفاع المدني في إغاثة المنكوبين في المناطق التي تضررت بالزلزال.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية الجنرال محمد أفضل إن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة نظراً لوجود 160 من الجرحى في حالة حرجة جداً.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن منطقة “مير بور” بإقليم كشمير الحرة تعد الأكثر تضرراً بالزلزال حيث تعرضت مئات المنازل للانهيار جزئياً أو بشكل كامل، مع تضرر الطرق والجسور.

وأضافت أن المنطقة شهدت العديد من الهزات الارتدادية منذ وقوع الزلزال مما يزيد من الخوف والذعر لدى السكان المحليين تحسباً لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.

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